◇プロ野球セ・パ交流戦 中日3-1楽天（10日、山形市）3連勝中の中日は岡林勇希選手のタイムリー、投げてはマラー投手が7回途中1失点の好投をみせるなど、楽天戦を制し4連勝を飾りました。中日は初回、先頭・岡林選手がレフトへのヒットで出塁すると、続く田中幹也選手の2球目に盗塁に成功。さらに送りバントで1アウト3塁のチャンスを作りますが、後続が打ち取られ、先制とはなりません。2回には先頭打者の高橋周平選手から3連打で