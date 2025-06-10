[ソウル １０日 ロイター] - 韓国大統領府は１０日、李在明大統領が通商交渉本部長に元職の呂翰九氏を任命したと発表した。米国との貿易協議を担当する。呂氏は文在寅政権時代の２０２１年８月から２２年前半に通商交渉本部長を務めた。第１次トランプ政権との協議に携わったこともある。企画財政省を率いる第１次官にはイ・ヒョンイル統計庁長官を任命、正式に企画財政相が任命されるまで同省を率いる。