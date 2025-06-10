◇サッカーW杯アジア最終予選第10戦日本ーインドネシア（2025年6月10日パナスタ）サッカー日本代表(FIFAランク15位)は10日、ホームでインドネシア代表(同123位)と対戦。MF佐野海舟（24＝マインツ）、MF航大(21＝NECナイメヘン)の兄弟がそろって出場した。後半16分に航大がMF三戸舜介と交代し、日本代表デビューを果たした。兄弟選手のW杯予選での同時出場は、1993年10月のW杯アジア最終予選の三浦泰年・知良兄弟以来。