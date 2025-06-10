ホンダが、次世代半導体の国産化を目指すラピダス（東京）への出資を検討していることが10日、分かった。最先端半導体の量産計画を後押しし、自動車の自動運転システムなどの先端技術に活用するとみられる。ラピダスには発足当初からトヨタ自動車が出資している。ラピダスは米IBMの技術協力を得て、世界で商用化の例がない回路線幅2ナノメートル（ナノは10億分の1）相当の半導体の量産を2027年に始める計画を掲げる。人工知能