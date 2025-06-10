タイガーエア・台湾は、石垣〜台北/桃園線を7月17日に開設する。木・日曜の週2往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は石垣発が1時間10分、台北/桃園発が1時間。同路線はこの他に、親会社のチャイナエアラインが水・土曜の週2往復を、5月28日から運航している。■ダイヤIT737石垣（14：50）〜台北/桃園（15：00）／木・日IT736台北/桃園（12：00）〜石垣（14：00）／木・日