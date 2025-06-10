天皇杯初戦に向けて調整する横浜Ｍ・山根＝Ｆ・マリノススポーツパークサッカーの天皇杯全日本選手権は１１日に２回戦が行われ、Ｊ１横浜Ｍはラインメール青森（ＪＦＬ）と対戦する。前回大会は下位カテゴリーの相手に苦戦。ＭＦ山根陸は「（攻守の）切り替えや球際、当たり前の事をどれだけ徹底してやれるか。うまくやろうなんて思ったら食われる」と警戒した。昨季はＪ３岐阜との２回戦、Ｊ２水戸との３回戦でＰＫ戦までもつ