会談を前にグアテマラのアレバロ大統領（左）と握手する石破首相＝10日午後、首相官邸石破茂首相は10日、中米グアテマラのアレバロ大統領と官邸で会談し、両国関係の「戦略的パートナー」への格上げで一致した。グアテマラは台湾と外交関係を維持しており、覇権主義的行動を強める中国への対応で連携したい考えだ。首相は会談で「アジア情勢は極めて緊迫している」と説明。自由、民主主義、法の支配などの価値や原則を共有する