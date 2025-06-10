日本代表は６月10日、北中米ワールドカップのアジア最終予選で、インドネシア代表と市立吹田サッカースタジアムで対戦している。最終予選ラストマッチに挑む森保ジャパンのシステムは３−４−２−１。スタメンはGKが大迫敬介、３バックは右から高井幸大、瀬古歩夢、鈴木淳之介、ダブルボランチは遠藤航と佐野海舟、右ウイングは森下龍矢、左は三戸舜介、シャドーは久保建英と鎌田大地、センターフォワードは町野修斗が務めた。