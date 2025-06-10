元西武監督の松井稼頭央氏（50）が、10日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、現役時代の負傷エピソードを語った。15日の父の日を前にしたこの日のテーマは、「パパたちのお悩み相談会」。松井氏は長女で女優の松井遥南（24）とそろって出演した。この日はサッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏、大相撲の小結・高安のアスリートも出演。ケガにまつわる話が展開された。柿谷氏が現役晩年、ア