【ワールドカップ2026アジア最終予選】日本代表 vs インドネシア代表（6月10日／市立吹田サッカースタジアム）【映像】鎌田大地の「芸術的チップショット」サッカー日本代表は6月10日、FIFAワールドカップ2026・アジア最終予選（3次予選）最終節でインドネシア代表と対戦。19時35分にキックオフされた。 多くの主力に休養を与えて選外とし、14人の新戦力（初招集が7人、復帰組が7人）を招集している森保一監督は、0−1で敗