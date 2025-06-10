日韓議員連盟幹事長を務める長島昭久首相補佐官が、日韓国交正常化60年を記念して在韓日本大使館が16日にソウルで開く式典に出席する方向で調整していることが10日分かった。韓国の李在明政権関係者との面会も模索する。（共同）