森保一監督が率いる日本代表は６月10日、北中米ワールドカップ・アジア最終戦の最終節でインドネシア代表と大阪の市立吹田サッカースタジアムで対戦している。日本は開始15分に鎌田大地の得点で先制に成功する。その４分後、追加点を奪う。【動画】久保建英が絶妙なダブルタッチからネットを揺らすスコアラーは10番を背負う久保建英。自身のショートコーナーから鎌田のパスを受け、至近距離でシュートを狙う。これは決まらず
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