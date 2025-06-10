ドジャース・大谷翔平【写真：Getty Images】フルカウント

アラエスは昨季打率リーグ1位 大谷翔平の3冠王阻止

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 現地時間9日、大谷翔平は敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場した
  • 5打数1安打1四球で勝利に貢献したが、一塁上ではアラエスと肩を組む場面も
  • 昨季の熾烈な首位打者争いを演じたライバル同士だが、差はあるかもしれない
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