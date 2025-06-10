◆第７４回全日本大学野球選手権▽１回戦東北福祉大４―２九産大（１０日・東京ドーム）３年ぶり３７度目の出場となった東北福祉大（仙台六大学）が４―２で九産大（福岡六大学）を下し、２回戦進出を果たした。先発の桜井頼之介投手（よりのすけ・４年＝聖カタリナ学園）が７回２／３、１２１球を投じ、６安打２失点の熱投で試合を作った。１７３センチ、６６キロと投手としては小柄だが、その右腕から投じる最速１５１キロ