4月26日、This is LASTのホールツアー「This is LAST one man live Hall tour "adapt"」の東京公演が、昭和女子大学人見記念講堂にて開催された。公演時では、仙台の振替公演を残してはいるものの、この夜は、彼らにとって最大規模の同ツアーのツアーファイナル公演となった。この記事では、生配信も行われた同公演の模様をレポートしていく。スペーシーな響きを放つ幻想的なSEを受け、菊池陽報(Vo・G)、鹿又輝直(Dr)、サポー