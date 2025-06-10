½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ï10Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇIWGP½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤Ê¤É¤ÎÄ´°õ¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£IWGP½÷»Ò²¦¼Ô¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤òÌÜ»Ø¤¹¼ëÎ¤¤È¸µWWE¤ÎSareee¤¬Ä´°õ¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£²ñ¸«¤·¤¿½÷²¦¤Ï¡Ö6·î6Æü¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤ÇËÉ±Ò¤·¡¢À¤³¦¤Ç¤ÎÀï¤¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¡¢À¨¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´äÃ«¤«¤é³Í¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£IWGP¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æµ±¤¯¤¿¤á¤Ë»ä¤ÎÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈËÉ±ÒÀï¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£Ä©Àï¼Ô¤ÎSareee¤Ï¡Ö2ÅÙÌÜ