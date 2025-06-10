【MLB】パドレス 7-8 ドジャース（6月9日・日本時間10日／サンディエゴ）【映像】大谷の打席で相手投手“ガックリ”完璧に打ち取ったあたりだっただけに、落胆も大きなものとなった。ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でパドレス戦に先発出場し、8回の第5打席は相手のエラーで出塁。ピッチャーゴロに打ち取ったはずだった投手の“ガックリ”リアクションに注目が集まっている。ドジャースはこの日から