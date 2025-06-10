6月10日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■変更―――――――――――――― 三菱マテリアル [東証Ｐ]決算月【3月】6/10発表 株主優待のうち、グループ会社が運営する観光坑道の無料優待を廃止する。 株探ニュース