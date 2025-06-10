「ファーム交流戦、日本海Ｌ石川（降雨中止）阪神」（１０日、弁慶スタジアム）阪神と日本海Ｌ石川との交流試合は試合開始直前に降雨により試合中止となった。同チーム出身の阪神・育成ドラフト４位の川崎俊哲内野手（２４）は自ら、雨天中止アナウンスを行った。その後、ベルトとスパイクを脱ぎ出すと、石川の選手とともに、ヘッドスライディングの雨天中止パフォーマンスがスタート。一塁進むごとにヘッドスライディングを