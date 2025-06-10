演歌歌手の島津悦子（63）が10日、東京・セシオン杉並で、渥美二郎（72）主宰の震災チャリティーコンサート「第27回人仁（にんじん）の会」に出演した。阪神・淡路大震災の被災者救済を目的に95年に発足。東日本大震災や熊本地震、能登半島地震の支援も行っており、今年で30年。島津は石川県観光大使を務め、現在も金沢に住んでいるという。「今日も金沢から来ました」といい、「能登半島地震が発生して1年たちましたけど、まだま