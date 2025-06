Her Name In Bloodが、約4年ぶりとなる再結成を発表した。 (関連:HER NAME IN BLOODは現在進行形で進化を続ける10年の歩みと今が詰まったベスト盤を聴く) 2021年7月4日に解散したHer Name In Blood。本日、10月5日に幕張メッセ 国際展示場 9-11ホールにて行われるFACTの主催イベント『ROCK-O-RAMA-THE END』の出演者が公開され、Her Name In Bloodの出演も決定。本発表にあわせて再結成が告げられた。 なお、