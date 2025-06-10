○スタンレー [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の23.47％にあたる3500万株(金額で800億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月1日から26年3月31日まで。 ○ポート [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.50％にあたる20万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月11日から7月17日まで。 ○アルゴグラフ [東証Ｐ] 発行済み株式数の10.53％にあたる235万4000