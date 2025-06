FACTが10月5日、千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて、10年ぶりに<FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」>を開催する。同イベントの出演バンドが一挙発表となった。 2024年12月の<REDLINE ALL THE FINAL>にて再始動を果たしたFACTの正真正銘ラストライブが<FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」>だ。同公演にはFACTをはじめ、YOUR DEMISEやClosure In Moscowなど海外バンドを含む全17組の出演が決定した。 出演バンド