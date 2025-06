Her Name In Bloodが、約4年ぶりに再結成し、10月5日に幕張メッセ 国際展示場 9-11ホールにて行われる<FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」>に出演することを発表した。 2021年をもって解散したHer Name In Bloodだが、約4年ぶりの復活を遂げる。なお、ドラムは〜2016年まで在籍のUMEBOが参加している。 ◾️<FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」> 日時:2025年10月5日(日)場所:幕張メッセ 国際展示場 9-11