JR東日本は、津軽線の一部区間廃止後の地域交通を担うNPO法人を地元自治体とともに設立し、18年分の運行経費として33億円超を拠出すると明らかにした。同社がNPO法人を通じて地域交通に関与する仕組みをつくるのは初めて。