「ジョンセンムル」が、「プロラスティング フィニッシュパウダー パクト」を2025年6月20日（金）よりオンライン限定で発売する。■フェイスパウダーさらさらのマット肌とメイクの仕上がりを保つ人気アイテム「プロラスティング フィニッシュパウダー」が、携帯性と使いやすさを高めたプレストパウダータイプの「プロラスティング フィニッシュパウダー パクト」として登場。マイクロラスティングパウダーを配合し、細かい粒子がお