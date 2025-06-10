摂食障害や醜形（しゅうけい）恐怖症を公表している女優の遠野なぎこ（45）が、10日にインスタグラムを更新。訪問看護を利用したことを打ち明けた。遠野は「皆さんこんばんは、遠野なぎこです。『"訪問看護、自立支援"』本日、初めての訪問看護の方に来て頂きました」と書き出し「やっぱり、ちょっと泣いちゃった」と打ち明けた。さらに「日本にはこんなに優しい制度があるんだね。お話の最後の方で、"遠野なぎこと申します"ともお