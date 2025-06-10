◆日本生命セ・パ交流戦２０２５ソフトバンク―巨人（１０日・みずほペイペイドーム）井上温大投手が危険球退場となり、１死満塁で登板したのは、育成から支配下登録され、この日１軍に合流したばかりの２０２１年ドラフト２位左腕・山田龍聖投手。初登板が大ピンチの場面となった山田だったが、落ち着いて今宮健太内野手を三ゴロ併殺打。見事に無失点で満塁のピンチを切り抜けた。