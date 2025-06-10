◆日本生命セ・パ交流戦２０２５西武―阪神（１０日・ベルーナ）２試合ぶりスタメン出場の阪神・熊谷敬宥内野手が先制適時打をマークした。０―０の２回２死一、三塁。好投手・隅田の甘く入った１５０キロ直球を右中間にはじき返し、三塁走者の小幡が生還した。試合前の時点で１５打数６安打の打率４割。守備、走塁のスペシャリストが好調なバットで突破口を開いた。