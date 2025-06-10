¡Ø±Ñ¹ñÏ²Ì¡µº²è¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¢¥¤¥Ó¡¼¡Ù¡Ê´Å¼ò¼Ê/KADOKAWA¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´11²ó¡Û¡Ø±Ñ¹ñÏ²Ì¡µº²è¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¢¥¤¥Ó¡¼¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç³¨¤òÉÁ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥¹¥«¡¼¤Ï³¨ÉÁ¤­¤ò¤ä¤á¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÃÇ¤Ä¤¿¤á¡¢±Ñ¹ñ¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤òÎ¥¤ì¤ÆÁÄÉã¤Î²È¤Ç¿·¤·¤¤À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£Íª¡¹¼«Å¬¤Ê°ú¤­¤³¤â¤êÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢ÁêÂ³¤·¤¿²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤ª²½¤±²°Éß¤Î¤è¤¦¤Ë¥ª¥ó¥Ü¥í¤Ê¤ª¾ë¤¬¡Ä¡£¤µ¤é¤ËÆæ¤Î¾¯½÷¡¦¥¨¥ô