¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÁÀâ¤Î»¦¤·²°¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ¨¤«Ì£Êý¤«¡©¥¤¥ô¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¥­¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¼ç±é¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÂè»°ºî¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡§¥Ñ¥é¥Ù¥é¥à¡Ù¡Ê2019¡Ë¤È¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿»þ·ÏÎó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¥Ë¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¡Ø¥Ñ¥é¥Ù¥é¥à¡Ù¤È½Å¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤âÅÐ¾ì¤µ