蛇石マリナ(Vo)率いるヘヴィメタルバンド・Mardelasが、10周年ライブ<Explosion Into The Next Decade>を4月29日に東京・SHIBUYA CLUB QUATTROにて開催した。そして初のベストアルバム『Brand New Best 2025』を10月8日にリリースすることも発表した。 ◆Mardelas 画像 バンドが10年続くというのは、実はかなり大変なこと。特にこの10年間といえばコロナ禍もあったし、Mardelasはメンバーチェンジも経験した。いくつものことを