¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼¤Î2019Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¡¢Ê£¹çÃÄÂÎ¤Î¸åÈ¾µ÷Î¥¤ÇÎÏÁö¤¹¤ë¥¢¥ó¥«¡¼¤ÎÅÏÉô¶ÇÅÍ¡á¥¼¡¼¥Õ¥§¥ë¥È¡Ê¶¦Æ±¡Ë¹ñºÝ¥¹¥­¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÏ¢ÌÁ¤Ï10Æü¡¢¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼¤Î2019Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÊ£¹çÃÄÂÎ4°Ì¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Þ¥ê¥ª¡¦¥¶¥¤¥É¥ë¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤¬³ÎÄê¤·¡¢3°Ì¤À¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤¬¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡£19Ç¯Âç²ñ¤ÎÆüËÜ¤Ï»³¸µ¹ë¡¢ÅÏÉôÁ±ÅÍ¡¢±Ê°æ½¨¾¼¡¢ÅÏÉô¶ÇÅÍ¤Î4¿Í¤Ç