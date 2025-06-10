Ãæ¹ñ¤Î¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¡¢¾å³¤ÊÆÒýÞâÌÖÍí²Êµ»¡Ê£í£é£È£ï£Ù£ï¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¸¶¿À¡Ê¤²¤ó¤·¤ó¡Ë¡×¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î´ÇÈÄ¹­¹ð¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢Åìµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¾å³¤6·î10Æü¡ÛÊÆÄ´ºº²ñ¼Ò¥»¥ó¥µ¡¼¥¿¥ï¡¼¤Ï10Æü¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼ÊÌ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿5·î¤ÎÇä¾å¹â¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¡¢¾å°Ì100¼Ò¤ËÃæ¹ñ´ë¶È¤Ï33¼Ò¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÀª¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìÇä¾å¹â¤Ï20²¯2ÀéËü¥É¥ë¡Ê1¥É¥ë¡áÌó145±ß¡Ë¤Ç¡¢100¼Ò¹ç·×¤Î36.6¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£