NPB¡ÊÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ë¤Ï10Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£À¾Éð¤Ï¹õÅÄ¾­ÌðÅê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹õÅÄÅê¼ê¤Ï5·î1Æü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¤Î1·³Éüµ¢¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç1·³¤Ç3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°3¼ºÅÀ¤ÇËÉ¸æÎ¨9.00¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ÏÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¡¢ºÆ¾º³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¸òÎ®Àï¼ó°Ì¤Îºå¿À¤ò·Þ¤¨¡¢3Ï¢Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£