¥ä¥¯¥ë¥È¡¢µð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥²¥ó¥Ð¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó2»þ´ÖSP¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬½é´üÈñÍÑÌó6000Ëü±ß¤òÅê¤¸¤Æ³«¤¤¤¿Åìµþ¡¦ËãÉÛ½½ÈÖ¤Î¥Ð¡¼¡õ¼÷»ÊÅ¹¤ÎÊÄÅ¹¤ò¥¤¥¸¤é¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ä¹Åè¤Ï¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¤ÈßÀ²ÈÎ´°ì¤È¤È¤â¤Ë¥í¥±¤Ç¶äºÂ¤òË¬Ìä¡£Ä¹Åè¤Ï¥¢¥Ý¤Ê¤·¤Ç¥ï¥¤¥óÅ¹¤òÁ°¤Ë¥ï¥¤¥ó¤Î¤¦¤ó¤Á¤¯¤òÈäÏª¡£¥¢¥Ý¤Ê¤·¤Ç¡ÖË¬¤Í¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã