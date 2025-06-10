¿ÊÊâ¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿Æá¿ÜÀî¡£ËÜ¿Í¤ÏKO¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤ËÉÔËþ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬6·î8Æü¡¢Åìµþ¡¦Í­ÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë10²óÀï¤ËÎ×¤ß¡¢WBAÆ±µé6°Ì¤Î¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥¢¥ó¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤ËÈ½Äê3-0¡Ê99-91¡¢99-91¡¢100-90¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¿Ê²½¤ò¾ÚÌÀ¡ª ¥¢¥Þ200Àï¤ÎÆñÅ¨¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î·ãÆ®¤ò