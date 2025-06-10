ÂÇ·â¹¥Ä´¤Î¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤òÊÆµ­¼Ô¤¬Àä»¿¤·¤¿(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö6·î9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë8¡Ý7¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¼ó°Ì·èÀï¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤òÀ©¤·¤¿¡£Á°È¾Àï¤ÏÁÔÀä¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥Ù¥Ã¥¿¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï»î¹çÁ°¤Þ¤Ç12»î¹ç¤Ç6¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.16¤ÎÀ®ÀÓ¡£¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ë¶¯Îõ¤ÊÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢°ì»à¤«¤é¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÅ¬»þÆóÎÝ