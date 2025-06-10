·Ð±ÄºÆ·úÃæ¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊÂç¼ê¥Þ¥ì¥ê¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ËÁêÅö¤¹¤ëÊÆÏ¢Ë®ÇË»ºË¡11¾ò¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬10Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿»äÅªÀ°Íý°Æ¤¬ºÄ¸¢¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£