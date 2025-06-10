NHKE¥Æ¥ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¡¢»ØÄêÆñÉÂ¡Ö¶Ú°à½ÌÀ­Â¦º÷¹Å²½¾É¡ÊALS¡Ë¡×¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÄÅµ×°æ¶µÀ¸¡Ê64¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¤ÎÉÂ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£ 3ÆüÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö·ì°µ¤¬240¤ò±Û¤¨¡ÄÌ®Çï¤¬140¡ÄÇò·ìµå¤¬2Ëü¡Ä´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Äº£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ°¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¿Í´Ö¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¿ÍÀ¸´¶¤âÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç