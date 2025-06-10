ÂçÊ¬»Ô¤Î¤´¤ß¼ý½¸±¿ÈÂ¶ÈÌ³¤ò½ä¤ë´±À½ÃÌ¹ç»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ´Ä¶­ÉôÄ¹¤ÎºÛÈ½¤¬·ë¿³¤·¡¢¸¡»¡¤ÏÈ³¶â100Ëü±ß¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÊ¬»Ô´±À½ÃÌ¹ç»ö·ï¸µ´Ä¶­ÉôÄ¹¡ÖÁ°Ç¤¼Ô¤â¤·¤Æ¤­¤Æ»ä¤â¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡× Í½Äê²Á³Ê¤ÎÏ³¤¨¤¤¡Ä¸¡»¡¡Ö¤¹¤Ç¤Ë´·½¬¤¬·ÁÀ®¡×¤È»ØÅ¦¡¢È³¶â100Ëü±ß¤òµá·ºÃÎ»ö¤âËµÄ° ´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î¸µ´Ä¶­ÉôÄ¹¡¢ÃÓ±Ê¹ÀÆóÈï¹ð¡Ê62¡Ë¤Ç¤¹¡£ µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÓ±ÊÈï¹ð¤Ï2