NPB¡ÊÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ë¤Ï10Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£ºå¿À¤ÏÄÇÍÕ¹äÅê¼ê¤ÈÉÙÅÄÏ¡Åê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÇÍÕÅê¼ê¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î1·³ÅÐÏ¿¤Ç¤¹¡£5·î22Æü¤Ë1·³ÅÐÏ¿¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¥×¥í½é½Ð¾ì¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£5·î28Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤Î¾º³Ê¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÉÙÅÄÅê¼ê¤Ï5·î22Æü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¤Î1·³ºÆ¾º³Ê¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï1·³¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç5ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨3.32¡¢1¾¡0ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤¹¡£