Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£±£°Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëµòÅÀ¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢£³£Ä¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Ï£±£°Æü¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Îº£°æÀµ¼ÒÄ¹¤È¿¹¹â¹°Éû²ñÄ¹¤ÎºÆÇ¤¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎµÄ·è¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤è¤¦³ô¼ç¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡££³£Ä¤Ï¡¢º£°æ¼ÒÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ñËÜµ¬Î§¡¦»ñËÜÇÛÊ¬¤Î·üÇ°¤òÊüÃÖ¤·¡¢º£¸å¤Î»ñËÜÇÛÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ô¼ç¤Ø¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤µ¤º´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎÉÔ²ÄµÕÅª¤ÊÔÌÂ»¡Ê¤­¤½¤ó¡Ë¤Î·üÇ°¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÀÕÇ¤¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈãÈ½¡£¿¹Éû²ñ