Joseph AxTrevor Hunnicutt[£¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç£¶Æü¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±¤Î°ìÀÆÅ¦È¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ¥Ç¥â¤¬È¯À¸¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥Ë¥å¡¼¥µ¥à½£ÃÎ»ö¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÅÅÏÃ¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ë¥å¡¼¥µ¥à»á¤Ï£¸Æü¤Î£Í£Ó£Î£Â£Ã¤Ç¡ÖÈó¾ï¤ËÍ§¹¥Åª¡×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÉÁ¼Ì¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤ÏÁ´¤¯¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î£²£´»þ´Ö¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Ë¥å¡¼¥µ¥à»á¤ËÏÃ¤ò