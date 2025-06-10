¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦Ä¹Ã«ÀîË­»á¡Ê49¡Ë¤¬9Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±¶É¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î±é½Ð¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÆ±¶É¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖLiveNews¦Á¡×¤Î±é½Ð¤¬ÊªµÄ¤Ë¡£¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÄéÎé¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î´é¤¬¡È¥É¥¢¥Ã¥×¡É¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿²èÌÌ¤ÎÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ã«Àî»á¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤Ç¤¹¤¬¤³¤¦¤¤¤¦±é½Ð¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£23»þ30Ê¬