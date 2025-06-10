Suban Abdulla[¥í¥ó¥É¥ó £±£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ±Ñ¹ñÎ©Åý·×¶É¡Ê£Ï£Î£Ó¡Ë¤¬£±£°ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²¨¡£´·î¤ÎÄÂ¶â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£µ¡¥£²¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¿­¤ÓÎ¨¤Ï»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î£µ¡¥£³¡ó¤ò²¼²ó¤ê¡¢£²£°£²£´Ç¯Âè£³¡¦»ÍÈ¾´ü°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±¨¡£³·î¤ÎÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤Ï£µ¡¥£µ¡ó¤Ë²¼Êý²þÄê¤µ¤ì¤¿¡££²¨¡£´·î¤Î¼º¶ÈÎ¨¤Ï£´¡¥£¶¡ó¤È¡¢£±¨¡£³·î¤Î£´¡¥£µ¡ó¤«¤é¾å¾º¤·¡¢£²£±Ç¯£µ¨¡£··î°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££´·î¤«¤é¸ÛÍÑ¼ç¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿¡£