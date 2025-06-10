やのまんが展開するディズニー「3D立体パズル」シリーズに「スティッチ」と「ロッツォ」が登場。立体パズルとインテリア雑貨を組み合せた、新しいジグソーパズルとして楽しめます！完成したら終わりではない、“飾って楽しめる”要素のあるジグソーパズルです☆ やのまん ディズニー「3D立体パズル スティッチ／パイナップル・3D立体パズル キャンディポット／ロッツォ」  発売日：2025年7月下旬販売場所：全国のホ