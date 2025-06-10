ÂçÎÌ¤Î¼Ì¿¿¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿Ë´¤­²¸»Õ¤È2¥·¥ç¥Ã¥ÈÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿(42)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥©¥È¥â¥¶¥¤¥¯¥¢¡¼¥È¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿Ë´¤­²¸»Õ¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Æü¤Ï¡¢»Õ¤Ç¤¢¤ë±ö²°½Ó¤µ¤ó¤Î½½»°²ó´÷¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ê¥º¥à±éµ»¤òÆüËÜ¤Ëº¬¤Å¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î¸ùÀÓ¤Ï¡¢º£¤âËÍ¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ë³Î¤«¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢2013Ç¯¤Ë56ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤Î±ö²°½Ó¤µ¤ó¤Î13²ó´÷¤òÊó¹ð