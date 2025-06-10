¢£MLB¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ 7¡¼4 ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¢ ¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±¡Ê33¡Ë¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë14ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡¢7²ó1/3¡¢94µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢Èï°ÂÂÇ1¡¢Ã¥»°¿¶5¡¢»Í»àµå1¡¢¼ºÅÀ0¡£µÆÃÓ¤Ïº£µ¨ºÇÄ¹¤Î8²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤Ç2¾¡ÌÜ¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï2023Ç¯6·î°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿µÆÃÓ¡¢1²ó¡¢1ÈÖ¡¦L.¥Ð¥È¥é¡¼¡Ê24¡Ë¤ò¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é³°³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê