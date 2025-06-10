¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¸ì¤ë¾å¤ÇÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¼Ì¸¦¡×¤È¡Ö¥â¥ê¥µ¥ï¡×¡£Î¾¼Ò¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ì¸¦½ñÂÎ¤ÎOpenType¥Õ¥©¥ó¥È²½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ê¡¼¥¹³«»Ï¤Î2024Ç¯¤¬¡¢Ë®Ê¸¼Ì¿¢µ¡È¯ÌÀ100¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¼Ì¸¦¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦ÀÐ°æÌÐµÈ¤È¥â¥ê¥µ¥ï¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦¿¹ß·¿®É×¤¬Êâ¤ó¤Ç¤­¤¿Îò»Ë¤ò¡¢¥Õ¥©¥ó¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂ¤·Ø¤Î¿¼¤¤Àã¼ëÎ¤¤µ¤ó¤¬É³²ò¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡Ë¡ûÊ¸»ú¤È°õºþ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ1935Ç¯ (¾¼ÏÂ10) 4·î¡¢Åìµþ¡¦ÃæÌî